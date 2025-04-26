Задержан парень, ранивший ножом администратора компьютерного клуба и его брата

Сотрудники УПСМ задержали парня, ранившего ножом администратора компьютерного клуба и его брата. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел сегодня, 26 апреля, примерно в 4.00 в компьютерном клубе микрорайона «Восток 5». Клиент устроил драку с администратором заведения, в результате чего ранил его ножом в область шеи. Брата администратора дебошир ранил в область поясницы, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудники УПСМ задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 22-летний парень. Его доставили в УВД Свердловского района столицы для дальнейшего разбирательства.