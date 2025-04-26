ГКНБ задержал сотрудников кол-центра в Бишкеке

ГКНБ выявил в Бишкеке кол-центр, руководителями которого являются граждане Казахстана. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Отмечается, что сотрудники кол-центра «занимались психологическим воздействием на граждан Кыргызстана и Казахстана», склоняли их к приобретению биологически активных добавок и бытовой техники, а также убеждали в необходимости покупки лотерейных билетов, отмечая, что при переводе денежных средств на определенные счета шанс на выигрыш увеличивался.

«Однако указанный центр не был зарегистрирован в соответствующих налоговых органах и отсутствовала лицензия на проведение лотереи. Операторами использовалась система для удаленных звонков, все сервера и базы данных находятся на территории Республики Казахстан. Деятельность кол-центра имеет признаки организованной преступной схемы с межгосударственным охватом, преобладающей частью жертв указанной схемы являлись лица преклонного возраста», — говорится в сообщении ГКНБ.

По данным спецслужбы, в результате обыска были задержаны и доставлены в ГКНБ 43 сотрудника кол-центра, четверо из которых — несовершеннолетние. Следственные мероприятия продолжаются.