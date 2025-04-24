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Происшествия

В Таласе задержан аким. Его подозревают в незаконном переводе земли в Ала-Буке

Правоохранители задержали С.Б. — действующего акима одного из районов Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

«Установлено, что в 2018 году С.Б. занимал должность первого заместителя главы Ала-Букинского района Джалал-Абдской области. Тогда, используя свое служебное положение, вопреки интересам государства, чиновник незаконно изменил целевое назначение земельного участка в 0,70 гектара, находящийся в ведении государственной аптеки как производственная, на строительство жилого дома. Тем самым С.Б. нарушил Закон «О переводе земельных участков»», — говорится в сообщении.

Таким образом, участок передан частным лицам и ущерб государству составил 44 миллиона 274 тысячи 50 сомов. Возбуждено дело по статье «Коррупция» УК КР. С.Б. задержан в Таласской области, где он занимал должность акима одного из районов. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327231/
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