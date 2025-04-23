18:18
USD 86.99
EUR 99.28
RUB 1.06
Происшествия

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2

Сильное землетрясение произошло около 12.50 по местному времени в Стамбуле. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).

По данным телеканала TRT, землетрясение ощущалось во всем районе Мраморного моря. Как сообщают сейсмологи, магнитуда составила 6,2.

Напомним, ранее ряд мощных землетрясений произошел на юге Турции — 6-7 февраля 2023 года возле Газиантепа, где проживает более миллиона человек. Число жертв превысило 45 тысяч человек. В Сирии, тогда также пострадавшей от землетрясения, сообщали о почти 5,8 тысячи погибших.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327095/
просмотров: 1945
Версия для печати
Материалы по теме
В Турции узбекистанца задержали за фотосъемку женщины без разрешения
В Ошской области произошло землетрясение силой 4 балла
В Таджикистане за сутки произошло четыре землетрясения: погиб трехлетний ребенок
В Таджикистане сегодня произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане
Делегация Кыргызстана принимает участие в IV Анталийском дипломатическом форуме
Ученые из Китая прогнозируют новые мощные землетрясения в Азии
Более 640 человек отравились шаурмой в Турции
Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 тысяч 85
За сейсмостойкостью строящихся зданий ведется строгий контроль — Минстрой КР
В Турции арестовали шведского журналиста. Он приехал освещать митинги
Популярные новости
ГКНБ заявил о&nbsp;задержании и&nbsp;экстрадиции в&nbsp;Кыргызстан Тилекмата Куренова ГКНБ заявил о задержании и экстрадиции в Кыргызстан Тилекмата Куренова
Риту Карасартову вывезут из&nbsp;СИЗО в&nbsp;клинику, чтобы снять швы на&nbsp;челюсти Риту Карасартову вывезут из СИЗО в клинику, чтобы снять швы на челюсти
Задержан бывший член ОПГ по&nbsp;подозрению в&nbsp;карманных кражах Задержан бывший член ОПГ по подозрению в карманных кражах
Строительная компания добровольно передала часть квартир и&nbsp;офисов государству Строительная компания добровольно передала часть квартир и офисов государству
Бизнес
QR-платежи&nbsp;&mdash; часть новой финансовой культуры в&nbsp;Кыргызстане QR-платежи — часть новой финансовой культуры в Кыргызстане
O!Business&nbsp;&mdash; быстрое и&nbsp;удобное управление бизнесом O!Business — быстрое и удобное управление бизнесом
Успейте подключиться до&nbsp;майских: семья всегда на&nbsp;связи и&nbsp;развлечений море! Успейте подключиться до майских: семья всегда на связи и развлечений море!
SoftPOS от&nbsp;MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в&nbsp;платежный терминал SoftPOS от MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в платежный терминал
23 апреля, среда
18:06
Полученный обманом и угрозами дом суд вернул владельцу, но все не так просто Полученный обманом и угрозами дом суд вернул владельцу,...
18:04
Борьба с неучтенным импортом принесла бюджету более 1 миллиарда сомов
17:36
Wildberries прокомментировал сообщения о наличии бензола в продаваемых кремах
17:21
QR-платежи — часть новой финансовой культуры в Кыргызстане
17:08
Задержание сотрудника ГУОБДД в Бишкеке прокомментировали спецслужбы