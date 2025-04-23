В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2

Сильное землетрясение произошло около 12.50 по местному времени в Стамбуле. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).

По данным телеканала TRT, землетрясение ощущалось во всем районе Мраморного моря. Как сообщают сейсмологи, магнитуда составила 6,2.

Напомним, ранее ряд мощных землетрясений произошел на юге Турции — 6-7 февраля 2023 года возле Газиантепа, где проживает более миллиона человек. Число жертв превысило 45 тысяч человек. В Сирии, тогда также пострадавшей от землетрясения, сообщали о почти 5,8 тысячи погибших.