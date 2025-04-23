Русский дом в Бишкеке прокомментировал задержание своей сотрудницы

Российский центр науки и культуры в Бишкеке (Русский дом) распространил заявление относительно задержания сотрудницы организации Натальи Секериной.

Отмечается, что Наталья Секерина является гражданкой Кыргызстана, работает в Русском доме с июля 2024 года и отвечает за взаимодействие ошского филиала с медиа.

«Мы, к сожалению, не располагаем полноценной информацией о сути обвинения, но встревожены судьбой нашей сотрудницы и товарища. Уверены, права нашей сотрудницы будут защищены, а ее безопасность гарантирована. Рассчитываем на то, что следствие досконально разберется в сути вопроса», — говорится в заявлении.

Также в организации добавили, что «Российский центр науки и культуры ведет деятельность исключительно в рамках, определенных межправительственным соглашением».

Ранее стало известно, что 17 апреля ГКНБ в рамках дела о вербовке наемников в российскую армию задержал сотрудницу Русского дома в Оше Наталью Секерину. Первомайский районный суд избрал в ее отношении меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июня. Подозреваемой предъявлено обвинение по части 1 статьи 416 «Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или действиях» УК КР.

Сообщалось, что всего по этому делу задержано четыре человека, в том числе сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин. Ему вменяют организацию вербовки и обучение наемников.