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Происшествия

Разрушение пастбища в Новопокровке. Комментарий ГУВД Чуйской области

Сотрудники милиции остановили разрушение пастбища в селе Новопокровка Иссык-Атинского района. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Напомним, 22 апреля местные жители прислали 24.kg видео, на котором тяжелая техника разрушает пастбище. Аким района заявила, что на место были направлены специалисты совместно с правоохранителями.

«По поступившей информации на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, которая провела проверочные мероприятия. В ходе осмотра было установлено, что на указанном участке производится незаконное разрушение пастбища, с последующей загрузкой грунта на грузовые авто. Сотрудниками милиции деятельность спецтехники была остановлена, спецтехника была эвакуирована и водворена на специальную стоянку», — пояснили в милиции.

Водители грузовиков А.А. и И.М. пояснили, что данный участок ранее использовался как карьер, однако каких-либо разрешительных документов на проведение работ у них не было. На данный момент по данному факту назначена проверка, по результатам которой будет дана соответствующая юридическая оценка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327019/
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