Пастбище в Новопокровке разрушают тяжелой техникой

Жители села Новопокровка Чуйской области жалуются на то, что их пастбище разрушают неизвестные при помощи тяжелой техники. Работа экскаватора и грузовиков началась сегодня утром. На кадрах видно, как экскаватор копает землю, а рядом стоит грузовик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

Аким Иссык-Атинского района Эркеайым Сейитказиева рассказала 24.kg, что сигнал об этих работах поступил с утра, и они отправили на место главу айыл окмоту, правоохранителей и земельный надзор. Работы ведутся там незаконно. Будет составлен соответствующий протокол, а техника будет водворена на штрафстоянку.