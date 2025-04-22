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Происшествия

Пастбище в Новопокровке разрушают тяжелой техникой

Жители села Новопокровка Чуйской области жалуются на то, что их пастбище разрушают неизвестные при помощи тяжелой техники. Работа экскаватора и грузовиков началась сегодня утром. На кадрах видно, как экскаватор копает землю, а рядом стоит грузовик.

Аким Иссык-Атинского района Эркеайым Сейитказиева рассказала 24.kg, что сигнал об этих работах поступил с утра, и они отправили на место главу айыл окмоту, правоохранителей и земельный надзор. Работы ведутся там незаконно. Будет составлен соответствующий протокол, а техника будет водворена на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326939/
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