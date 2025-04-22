Риту Карасартову вывезут из СИЗО в клинику, чтобы снять швы на челюсти

Риту Карасартову не выпускают на плановый осмотр к медикам после перенесенной операции на челюсть. Об этом на своей странице в Facebook написала правозащитница Эркина Мукаш.

Напомним, правозащитница задержана 14 апреля в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении сторонников активиста Тилекмата Куренова. Их обвинили в подготовке к массовым беспорядкам. Суд водворил Риту Карасартову в СИЗО до 12 мая.

По словам Эркины Мукаш, неделю назад Рите Карасартовой провели тяжелейшую операцию на всю челюсть.

«Она длилась не 3 часа, как планировалось, а 8 — из-за непрекращающегося кровотечения. С тех пор постоянная боль, кровотечения ночью, по две-три таблетки кетонала в день. Швы надо снимать. Это просто медицинский факт. Это боль, это риск инфицирования, это угроза повторного кровотечения. Но начальник СИЗО устно отказал адвокату в ее вывозе в клинику. Он сказал: «Можно впустить врача в СИЗО». А если снова откроется кровотечение? Что они сделают? Там есть все необходимое оборудование? Анестезия? Реанимация? Или ей просто скажут: «Терпи»?» — написала она.

В пресс-службе ГСИН рассказали 24.kg, что адвокат подследственной Риты Карасартовой обратился в администрацию учреждения с заявлением об организации вывоза правозащитницы в частный стоматологический центр для снятия швов только сегодня.

«По согласованию с медицинским учреждением в установленном законодательством порядке планируется организовать вывоз обвиняемой для осмотра у лечащего врача-стоматолога. При этом следует отметить, что ранее сама Рита Карасартова с личным заявлением в адрес администрации учреждения № 21 (СИЗО-1) или медицинской службы учреждения не обращалась», — пояснили в ведомстве.

В ГСИН добавили, что они осуществляют все необходимые действия в строгом соответствии с законодательством и гарантируют обеспечение прав лицам, содержащимся под стражей, включая право на медицинскую помощь.