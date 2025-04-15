Правозащитницу Риту Карасартову задержали на 48 часов

Риту Карасартову задержали на 48 часов. Об этом 24.kg сообщила правозащитник Гульшайыр Абдирасулова.

По ее словам, 14 апреля в 21.00 в доме Риты Карасартовой прошел обыск. «Ее самой не было дома, были только дети. Позднее выяснилось, что сотрудники ГУВД Чуйской области проводили обыск в рамках уголовного дела, возбужденного в декабре 2024 года в отношении ряда граждан КР. Якобы она имела с ними тесные связи. Однако на самом допросе, по словам ее адвоката, ей сказали, что Рита проходит в качестве свидетеля, а не обвиняемого, и спрашивали ее только на счет письма Тилекмата Куренова, которое она опубликовала в Facebook. Но она поступила так, как правозащитник, который не может пройти мимо обращений граждан», — говорит Гульшайыр Абдирасулова.

Она добавила, что Карасартову водворили в ИВС ОВД Иссык-Атинского района на 48 суток.

Другая правозащитница Эркина Мукаш в Facebook написала, что Риту Карасартову задержали по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.