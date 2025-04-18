Дать взятку помощнику прокурора пытался мужчина. Его задержали

Военная прокуратура Кыргызстана совместно с ГУУР МВД за дачу взятки задержала мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Гражданин К.К.К. дал взятку помощнику прокурора Аламединского района Чуйской области. Он просил положительного решения по вопросу перевода в колонию-поселение его знакомого У.А., осужденного за убийство и отбывающего наказание в исправительном учреждении. Мужчина открыто предложил взятку в размере 50 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

Задержанного водворили в ИВС ГУВД Бишкека. В настоящее время по делу проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.