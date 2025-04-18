В Ороке незаконно продавали сельхозземли для захоронений. Комментарий мэрии

В мэрии Бишкека прокомментировали продажу земель сельскохозяйственного назначения для захоронений усопших в селе Орок.

Напомним, оперативники 4-го управления ГУУР МВД задержали 68-летнего М.Б., жителя села Орок. Правоохранители установили, что он организовал кладбище на горе выше Юго-Западного столичного кладбища, которое закрыто для захоронений. Места там продавались по 40 тысяч сомов. Его задержали при получении денег за захоронение. Следствие ведут УВД и прокуратура Ленинского района столицы.

«В ноябре 2024 года столичным муниципалитетом проведена проверка относительно самовольного захоронения усопших в МТУ «Орок» на земельных участках сельскохозяйственного назначения. Установлено, что житель Орокского айыл окмоту Б.Дж.Мотукеев организовал кладбище на выделенных земельных участках сельхозназначения общей площадью 4 гектара», — говорится в сообщении мэрии.

После материалы проверки муниципалитетом направлены в прокуратуру Ленинского района с просьбой провести тщательную проверку и дать юридическую оценку действиям Б.Дж.Мотукеева.