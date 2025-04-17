В селе Орок сельхозземли незаконно продавали для захоронений

Оперативники 4-го управления ГУУР МВД задержали 68-летнего мужчину, который продавал под захоронения земли сельскохозяйственного назначения в селе Орок Бишкека.





Правоохранители установили, что местный житель 68-летний М.Б. организовал кладбище на горе выше Юго-Западного столичного кладбища, которое закрыто для захоронений. Места там продавались по 40 тысяч сомов. Факт зарегистрирован в ЖУИ. Дело расследует УВД Ленинского района совместно с местной прокуратурой. Оперативники провели контрольный закуп, и при получении 40 тысяч сомов задержан 68-летний М.Б.

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Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Устанавливаются лица, причастные к данному преступлению.