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Происшествия

В Университете Флориды произошла стрельба: есть погибшие

На территории кампуса Университета штата Флорида в Таллахасси произошла стрельба, есть погибшие. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным других СМИ, во время стрельбы в вузе погибли пять человек, шесть пострадавших госпитализированы. Один стрелок задержан, второй ликвидирован.

Студенты рассказали журналистам, что из здания их выводили охранники и сотрудники правоохранительных органов — заработала сигнализация, предупреждающая о стрельбе. Учащиеся также прятались во время стрельбы в боулинге на нижних этажах здания, позднее полицейские их тоже вывели.

На стрельбу отреагировал губернатор штата Рон Десантис, который заявил, что молится за попавших в беду студентов. По его словам, правоохранительные органы принимают необходимые меры.

«Это позор. Ужасно», — заявил президент США Дональд Трамп. 

По его словам, «ужасно, что происходят такие вещи».

В университете отменили занятия на ближайшие дни.

Университет Флориды открыт в 1851 году. В нем учатся более 44 тысяч студентов, а на территории кампуса работают около 16 тысяч преподавателей, сотрудников и служащих.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326464/
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