В доме правозащитницы Риты Карасартовой прошел обыск. Ее забрали на допрос

В доме Риты Карасартовой прошел обыск. Ее забрали на допрос. Об этом сообщает правозащитница Гулшайыр Абдирасулова на своей странице в Facebook.

По ее данным, после обыска Риту Карасартову забрали в ГУВД Чуйской области на допрос.

«У меня дома проходит обыск. Похоже, это по делу Тилекмата (Куренова. – Прим. 24.kg)», — предположила Рита Карасартова, которой во время обыска не было дома.

За несколько часов до этого Рита Карасартова опубликовала на своей странице в Facebook письмо активиста Тилекмата Куренова.

Напомним, 14 апреля милиция задержала подозреваемых в соучастии в организации массовых беспорядков. В ГУВД Чуйской области отметили, что среди арестованных была оператор-монтажер, которая за определенную сумму делала провокационные видеообращения с участием Тилекмата Куренова и других лиц, в последующем их распространяли через фейковые аккаунты в соцсетях.