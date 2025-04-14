Задержаны сторонники Куренова. Пытались организовать массовые беспорядки

Задержаны подозреваемые в соучастии в организации массовых беспорядков. Об этом сообщает пресс- служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, выявлена организованная преступная группировка, в которую входили бывшие политические деятели, члены организованных преступных группировок и гражданские активисты, которые, преследуя цель организации массовых беспорядков, намеревались провести незаконные акции на территории Чуйской области и в других регионах.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 278 (массовые беспорядки) УК КР. Установлен активный член данной группировки – гражданин С.Ф., 1978 года рождения. При задержании он пытался уничтожить следы преступления, однако его действия увенчались провалом и во время обыска были обнаружены и изъяты исчерпывающие доказательства его незаконной деятельности. 12 апреля 2025 года он был водворен в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении.

Кроме этого, установлен оператор-монтажер, гражданка М.О., 1998 года рождения, через которую проводились банковские операции по легализации и вводу денежных средств другим пособникам преступления.

«Также за определенную сумму она делала монтаж различных провокационных видеообращений с участием Тилекмата Куренова и других лиц, которые в последующем распространялись через фейковые аккаунты в различных социальных сетях. Она также была водворена в изолятор временного содержания», — отмечают в пресс-службе.

В ходе следствия сотрудниками ГУВД Чуйской области на территории Джалал-Абадской, Ошской областях и города Оша по другим адресам были проведены обыски, в ходе которых также были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для дела.

ГУВД Чуйской области напоминает, что распространение недостоверной (ложной) информации в интернет-пространстве Кыргызской Республики является нарушением, влечет за собой уголовную ответственность.

Ранее ГКНБ также сообщал о задержании Имамидина Ташова и Тилекмата Куренова по обвинению в попытке государственного переворота.