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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве. Он пытался дать взятку милиции

В УВД Свердловского района Бишкека 13 марта с заявлением обратилась гражданка М.Н. об оказании содействия в поиске ее бывшего супруга Ермека Кугабаева, 1965 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе проведенных оперативных мероприятий был установлен подозреваемый, который мог быть причастен к исчезновению Ермека Кугабаева.

«Позднее, 2 апреля, к руководству УВД Свердловского района с рапортом обратился оперативный сотрудник о том, что гражданин К.Е. предложил взятку в размере $4 тысяч для изменения статуса из подозреваемого в качестве свидетеля. После оперативных мероприятий в служебном кабинете был задержан гражданин К.Е., 1985 года рождения, при передаче денежных средств в сумме 325 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

В отношении гражданина К.Е. возбуждено уголовное дело по статье 345 (дача взятки), и он был водворен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

В ходе следственных мероприятий подозреваемый К.Е. указал на место, где закопал тело Ермека Кугабаева. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 части 1 (убийство). В настоящее время устанавливаются истинные обстоятельства и мотивы преступления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325832/
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