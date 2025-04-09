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Происшествия

В Дмитриевке шестилетий мальчик играя с друзьями, упал в реку

В селе Дмитриевка Иссык-Атинского района шестилетний мальчик упал в реку, его унесло течением. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области. 

Инцидент произошел сегодня, 9 апреля, примерно в 17.00. Шестилетний З.Б. играл в трех километрах от своего дома в селе Дмитриевка, упал в реку и его унесло течением. В ОВД Иссык-Атинского района информация о несчастном случае поступила в 18.20. Факт зарегистрирован в ЖУИ.


В поисках ребенка участвуют местные жители, МЧС и весь личный состав ОВД Иссык-Атинского района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325475/
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