В Дмитриевке шестилетий мальчик играя с друзьями, упал в реку

В селе Дмитриевка Иссык-Атинского района шестилетний мальчик упал в реку, его унесло течением. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Инцидент произошел сегодня, 9 апреля, примерно в 17.00. Шестилетний З.Б. играл в трех километрах от своего дома в селе Дмитриевка, упал в реку и его унесло течением. В ОВД Иссык-Атинского района информация о несчастном случае поступила в 18.20. Факт зарегистрирован в ЖУИ.



В поисках ребенка участвуют местные жители, МЧС и весь личный состав ОВД Иссык-Атинского района.