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Происшествия

Спецслужбы задержали члена ОПГ. Был приближенным Кольбаева

Спецслужбы задержали Т.К.И. — активного члена ОПГ Камчи Кольбаева. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР. 

«Были получены данные, что Т.К.И., занимая в криминальной иерархии ОПГ одно из ведущих положений, ранее по поручению ныне покойного Камчи Асанбека (Кольбаева) выполнял его различные преступные указания, в том числе вымогательства, разбои и другие особо тяжкие преступления», — говорится в сообщении.

В ГКНБ добавили, что задержанный организовал преступное сообщество, члены которого, продолжая придерживаться криминальной идеологии, совершали общественно опасные деяния. В январе 2025 года, он организовал групповой налет, где отобрал 1 миллион 300 тысяч сомов. Кроме того, Т.К.И., угрожая расправой частному предпринимателю, отобрал у него $10 тысяч и оборудование стоимостью $60 тысяч.

По данным спецслужб, три члена ОПГ, которых недавно задержали за избиение и нанесение ножевых ранений мужчине в чайхане, являются членами преступного сообщества Т.К.И.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325384/
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