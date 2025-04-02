Избиение с ножевым ранением в Бишкеке. Задержанными оказались члены ОПГ

Задержанные по подозрению в покушении на убийство оказались активными членами ОПГ. Об этом заявили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР.

Напомним, что 31 марта в промежутке от 19.30 до 20.15 в чайхане бывшего села Новопавловка (ныне — Бишкек) между гражданами произошла словесная перепалка, в результате которой трое из них напали и избили мужчину, несколько раз ударили ножом. В ГУВД столицы тогда сообщили, что сотрудники ГКНБ совместно с милицией задержали троих подозреваемых и водворили в ИВС ГУВД. Задержанными оказались 30-летние Ч.Э., М.Н. и 33-летний А.Б.

В спецслужбах рассказали, что был еще и четвертый задержанный — С.А.С. Все они ранее судимые, активные члены ОПГ, которых задержали по горячим следам. Обнаружен и изъят нож, которым они ранили пострадавшего.

ГКНБ призывает граждан обращаться и сообщать обо всех фактах нарушения законодательства со стороны организованных преступных элементов.