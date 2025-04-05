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Происшествия

Прокуратура проверяет законность передачи первого этажа школы № 67 частникам

Приватизацию учебных кабинетов школы № 67 проверяют на законность. Об этом 24.kg сообщил источник в прокуратуре Свердловского района столицы.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева на своей странице в Facebook написала, что весь первый этаж учебного заведения передан частникам. По ее данным, помещения социального объекта отданы в аренду на 49 лет.

Источник рассказал, что на первом этаже школы № 67 расположен учебный центр «Нова». По предварительным данным, эти кабинеты переданы частникам еще в советское время, после чего их каким-то образом приватизировали.

Свердловская районная прокуратура проводит проверку по их деятельности и законности приватизации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324972/
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