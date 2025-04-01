В Бишкеке трое избили мужчину и ранили ножом. Они задержаны

В Бишкеке силовики задержали троих подозреваемых в избиении и нанесении ножевых ранений мужчине. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне, 31 марта, в промежутке от 19.30 до 20.15 в чайхане бывшего села Новопавловка (ныне — Бишкек). Между парнями произошла словесная перепалка, в результате которой трое из них напали и избили мужчину, несколько раз ударили ножом.

По данным источника в правоохранительных органах, пострадавший госпитализирован, а нападавшие скрылись с места происшествия. Позже подозреваемых задержали.