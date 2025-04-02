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Происшествия

Владелец аттракциона, с которого упала девушка в парке Панфилова, признал вину

Владелец аттракциона «Скамейка» признал свою вину и готов понести ответственность. Об этом сообщила администрация парка имени Панфилова.

Отмечается, что деятельность зоны отдыха приостановлена до завершения всех доследственных мероприятий.

Администрация парка подчеркнула, что не снимает с себя ответственности за произошедшее.

Инцидент произошел накануне, 31 марта, примерно в 20.00. По словам читателя, на кресле одного из аттракционов сорвался ремень безопасности, из-за чего с него упала девушка во время движения сооружения.

Пресс-центр Минздрава со ссылкой на больницу сообщил редакции 24.kg, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. У нее тяжелая сочетанная травма, ОЧМТ и ушиб головного мозга.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324663/
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