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Происшествия

В Бишкеке трое избили и ранили ножом мужчину. Подробности от ГУВД

Подозреваемых в покушении на убийство мужчин задержали сотрудники ГКНБ совместно с милиционерами. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел столицы.

Напомним, накануне, 31 марта, в промежутке от 19.30 до 20.15 в чайхане бывшего села Новопавловка (ныне — Бишкек) между гражданами произошла словесная перепалка, в результате которой трое из них напали и избили мужчину, несколько раз ударили ножом.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пострадавший госпитализирован. Возбуждено дело по статье «Покушение на убийство» УК КР. Сотрудники ГКНБ совместно с работниками столичной милиции установили и задержали троих», — говорится в сообщении. 

Задержанными оказались 30-летние Ч.Э., М.Н. и 33-летний А.Б., которых водворили в ИВС ГУВД столицы. Назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет дана юридическая оценка в рамках закона. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324614/
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