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Происшествия

Мужчина ударил патрульного в Бишкеке. Подробности от УПСМ

В пресс-службе управления Патрульной службы милиции Бишкека рассказали 24.kg подробности инцидента, в котором водитель ударил патрульного и попытался скрыться.

Ранее в Сети появилось видео, на котором водитель оказал сопротивление патрульным, ударил одного из них и уехал с места происшествия. Позже его задержали другие сотрудники УПСМ.

«Сегодня примерно в 13.10 на пересечении улиц Пушкина и Бобулова сотрудники УПСМ остановили автомобиль Toyota Alphard с иностранными государственными номерами за нарушение ПДД. Водитель не подчинился законным требованиям сотрудников об остановке и скрылся», — отметили в милиции.

Патрульные поехали за нарушителем и остановили его авто, но последний оказал сопротивление, матерился и несколько раз ударил милиционера. После этого 35-летний С.М. сел в свою машину и уехал. Мужчину догнали другие сотрудники УПСМ и доставили в УВД Ленинского района. Авто водворено на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324611/
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