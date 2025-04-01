В Бишкеке водитель ударил в лицо патрульного и уехал. Его задержали

В Бишкеке водитель оказал сопротивление патрульным, ударил одного из них по лицу и уехал с места происшествия. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ.

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Инцидент произошел сегодня, 1 апреля. Сотрудники УПСМ остановили минивэн, водитель которого вел себя неадекватно, материл патрульных и ударил одного из них в лицо несколько раз, после чего уехал с места происшествия. Мужчину задержали позже при помощи других патрульных. На видео, распространенном в Сети, видно, как милиционеры скрутили ему руки и уложили на землю.

В пресс-службе УПСМ рассказали 24.kg, что мужчина доставлен в УВД Первомайского района столицы для дальнейших разбирательств.