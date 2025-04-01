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Раскрыто убийство десятилетней давности, совершенное по заказу Кадыра Досонова

Раскрыто убийство десятилетней давности, совершенное по заказу так называемого кримавторитета Кадыра Досонова по прозвищу Дженго. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

«Масштабы разветвленной сети организованной преступности достигали критического уровня, угрожавшего национальной безопасности страны. На первом этапе борьбы с криминалитетом можно констатировать полную ликвидацию в стране организованной преступности, в масштабном ее понимании, лишение ее финансовых ресурсов и обращение преступно нажитого имущества в доход государства.

На следующем этапе борьбы с организованной преступностью проводятся мероприятия по модернизации пенитенциарной системы, где также необходим особый подход для построения современной системы исправления осужденных лиц. Особое внимание уделяется раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованной преступностью в прежние годы, когда привлечение виновных к уголовной ответственности было невозможно в прежних условиях», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2025 году ГКНБ было возбуждено уголовное дело по факту убийства 7 августа 2015 года в СИЗО города Оша уроженца Кара-Суйского района Ошской области А.З.А., 1980 года рождения Установлено, что заказчиком данного убийства был небезызвестный Кадыр Досонов по прозвищу Дженго так же, как и убитый уроженец Кара-Суйского района Ошской области, входивший в ОПГ ликвидированного Камчи Кольбаева.

Следствием было установлено, что между Кадыром Досоновым и А.З.А. имелись личные неприязненные отношения, связанные с осведомленностью убитого о фактах присвоения первым денег из так называемого «общака» — общих средств криминального объединения.

«Ввиду намерений А.З.А. довести до членов ОПГ Кольбаева о воровстве денег со стороны Досонова, что противоречило правилам поведения в криминальной среде, последний дал указание своим подручным совершить его убийство. Так, 7 августа 2015 года осужденные уроженцы Джалал-Абадской области А.Р.Ш., 1986 года рождения, Ю.Б.Н., 1986 года рождения и уроженец Ошской области Д.А.Д., 1986 года рождения, действуя по указанию Кадыра Досонова насильственным путем, удерживая А.З.А., ввели ему в вену смертельную дозу наркотического средства — героин, в результате чего последний скончался на месте», — говорится в сообщении.

В настоящее время следствием также проверяется причастность должностных лиц пенитенциарной системы к данному преступлению, так как с 2015 года убийство А.З.А. фактически укрывалось и значилось как передозировка наркотиками.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324594/
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