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Происшествия

Государству возвращен муниципальный детский сад

ГКНБ КР установлен факт неправомерного отчуждения дошкольного детского образовательного учреждения, которое в 1997 году было выведено c баланса государства и отдано в частную собственность.

При этом, согласно абзацу 6 статьи 43 Закона КР «Об образовании» от 16 декабря 1992 года № 107, здания и материально-техническая база государственных учреждений образования не подлежат приватизации.

Владелец детского сада добровольно передал права на данное учреждение с земельным участком на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом.

Принимая во внимание, что с 1997 года по настоящее время здание детского сада использовалось по образовательному профилю как частное образовательное учреждение, а также учитывая нехватку средних специальных колледжей с иностранным уклоном, с бывшим владельцем данного объекта будет составлен договор аренды на последующую эксплуатацию указанного объекта для образовательной деятельности.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. здание бывшего детского сада

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324461/
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