В Мьянме число погибших увеличилось до тысячи и произошло новое землетрясение

Еще одно землетрясение произошло сегодня в Мьянме — подземный толчок магнитудой 5,2 балла зафиксирован в 2 километрах от столицы страны Нейпьидо в 15.50 по местному времени, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 19 километрах к юго-западу от столицы, где проживают около 925 тысяч человек.

Тем временем местный телеканал MRTV сообщает, что в результате вчерашнего природного катаклизма больше тысячи человек погибли в Мьянме. В Нейпьидо отключены интернет и электричество. Для поиска пострадавших задействована тяжелая спецтехника. Помощь стране уже пообещали АСЕАН, Китай, Тайвань и Индия.

В Бангкоке метро возобновило работу лишь через сутки после землетрясения. В городе объявлен режим ЧС. Таиландские власти признали произошедшее масштабной катастрофой. Премьер-министр потребовала разобраться, почему не сработала система SMS-оповещения.

Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7.