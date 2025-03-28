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Происшествия

При землетрясении в Юго-Восточной Азии погибли как минимум 26 человек

При землетрясении в Юго-Восточной Азии погибли как минимум 26 человек. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на городскую больницу Мандалая, возле которой располагался эпицентр подземных толчков.

Кроме того, по словам очевидцев, по меньшей мере три человека погибли в Таунгу (Мьянма) в результате частичного обрушения мечети. По информации местных СМИ, еще как минимум двое погибших в Аунгбане, разрушено здание отеля, пишет Reuters.

В Бангкоке, где обрушился 30-этажный строящийся небоскреб, погиб как минимум один рабочий, судьба более 80 человек пока не известна, говорится в сообщении местной газеты Phai PBS.

Напомним, сегодня в Мьянме произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7. В стране объявили режим ЧП.

«Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в пострадавших от подземных толчков районах регионов Сагайн, Мандалай, Магвэй, северо-восточной части штата Шан, округа Нейпьидо и региона Баго», — сообщили власти.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324293/
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