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Происшествия

Задержан первый вице-мэр города Каракола Эрлан Айсаракунов

Задержан первый вице-мэр города Каракола Эрлан Айсаракунов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Как отмечается, спецслужбы установили факт злоупотребления должностным положением руководства мэрии города и других лиц. Они реализовали муниципальный земельный участок по заниженной цене.

Установлено, что в 2021-2022 годах для строительства многоэтажного социального жилого дома и студенческих общежитий в микрорайоне «Кашка-Суу» мэрия Каракола выделила и выставила на торги земельный участок мерою 8 тысяч 312,9 квадратных метра.

Далее во исполнение требований руководства страны по обеспечению нуждающихся в доступном жилье указанный земельный участок запланировано передать ОАО «ГИК» для строительства многоэтажных домов. Вместе с тем земельная комиссия мэрии Каракола во главе с первым вице-мэром А.Э.А. (Эрлан Айсаракунов. — Прим. 24.kg), заведомо зная о том, что земельный участок планируют передать ГИК, преследуя свои корыстные интересы, проводит торги по предоставлению указанного недвижимого имущества в частную собственность гражданину КР А.Н.К.

После земельная комиссия мэрии выносит решение о предоставлении гражданину А.Н.К. равнозначного земельного участка в микрорайоне «Кашка-Суу», стоимость которого намного превышает сумму, предложенную за земельный участок, по которому проводились торги.

По результатам следствия вице-мэр задержан и водворен в ИВС ГОВД Каракола.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324363/
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