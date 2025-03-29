Передал частникам земли. Задержан руководитель одного из управлений Минстроя

По подозрению в коррупции милиция задержала руководителя одного из районных управлений по градостроительству и архитектуре Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, должностные лица Сокулукского управления по градостроительству и архитектуре «вступили в преступный сговор и, злоупотребляя служебным положением, незаконно передали в частную собственность земли, принадлежащие муниципалитету».

По данным следствия, в 2024 году руководители Сокулукского управления по градостроительству и архитектуре (Департамент градостроительства и архитектуры), преследуя личные материальные интересы, незаконно изменили целевое назначение земельного участка площадью 16 соток. Земли, предназначенные для строительства объектов социально-культурного и бытового назначения перевели в категорию участков под индивидуальное жилищное строительство.

В результате земли вывели из муниципальной собственности и нанесли государству материальный ущерб на сумму более 4 миллионов 300 тысяч сомов.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 336 «Коррупция» УК КР.

По подозрению задержан гражданин Ж.О., 1965 года рождения. Он является действующим руководителем одного из районных управлений по градостроительству и архитектуре Чуйской области, а ранее возглавлял Сокулукское районное. Расследование продолжается.