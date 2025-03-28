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Происшествия

В Таласском районе из-за землетрясения пострадали 17 жилых домов — МЧС

В Таласском районе из-за утреннего землетрясения пострадали 17 жилых домов. Об этом сообщили в МЧС.

По данным ведомства, гражданская комиссия района зарегистрировала 17 жилых домов с трещинами в стенах. Из них 11 были застрахованы, 6 — нет.

МЧС
Фото МЧС

Аварийных зданий, представляющих угрозу, не выявлено. Ущерб уточняется, обследование зданий продолжается.

МЧС призывает граждан, чьи дома могли пострадать от подземных толчков, сообщить об этом по номеру 112.

Напомним, согласно данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, сегодня в 4.42 произошло землетрясение. Очаг располагался на территории Казахстана: в 18 километрах к северу от села Копуро-Базар, 135 километрах от Бишкека и 135 километрах от Тараза (РК).

В населенных пунктах КР интенсивность толчков составила: село Копуро-Базар — 6 баллов, Бишкек — около 4 баллов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324287/
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