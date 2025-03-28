Расследование в Политехе. Уволены два преподавателя, 153 студента отчислены

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о завершении уголовного дела в отношении преподавателей Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова (Политех).

По данным спецслужбы, расследование проводилось по факту выявленной коррупционной схемы.

Так, по итогам расследования обвинения были предъявлены двум преподавателям вуза. Отмечается, что два преподавателя уволены, еще 14 получили дисциплинарные взыскания, а 153 студента были отчислены из вуза, 112 из них являются гражданами СНГ.

В ГКНБ подробностей дела не сообщили, отмечено, что материалы направлены в судебные органы.