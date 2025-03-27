Предметы, похожие на обломки беспилотного летательного аппарата, снова обнаружили в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Находка выявлена в Жанибекском районе. В департаменте полиции области информацию подтвердили.

Фото Orda.kz. В Казахстане нашли обломки уже пяти предметов, «похожих на беспилотники»

«Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Жанибекском районе. Объект обнаружен в удаленной местности, вдали от населенных пунктов. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

18 марта трехметровый беспилотник упал в Таскалинском районе. 18 февраля инцидент с падением неизвестного летательного аппарата произошел в поселке Уялы Бокейординского района. Последний случай падения фрагментов БПЛА в полиции подтвердили 24 марта.

Сегодня, 27 марта, Orda.kz сообщает, что найден пятый по счету фрагмент беспилотника. Отмечается, что ранее, с 23 по 26 марта, обломки трех объектов, которые упали на расстоянии от 1,5 до 15 километров от населенных пунктов, нашли жители сел Узункол, Абдолла и Камысты. Люди наткнулись на фрагменты во время выгона скота на пастбища. Сколько времени летательные аппараты пролежали в степи, неизвестно. Местные власти уверяют: ни один из дронов не замечен в полете до момента падения.

Территории, где упали беспилотники, оцепили. Создана специальная группа из представителей уполномоченных органов, которая занимается расследованием.