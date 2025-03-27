Временно закрыт участок c 212-го по 222-й километр автодороги Ош – Сары-Таш – Иркештам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По ее данным, в настоящее время на данном участке дороги плохая видимость из-за снежной пурги. «Работники дорожно-эксплуатационного предприятия (ДЭП) № 960 проводят очистку участка с помощью спецтехники. Министерство призывает водителей, совершающих дальние поездки, учитывать погодные условия и строго соблюдать Правила дорожного движения», — говорится в сообщении.