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Временно закрыт участок автодороги Ош — Сары-Таш — Иркештам

Временно закрыт участок c 212-го по 222-й километр автодороги Ош – Сары-Таш – Иркештам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По ее данным, в настоящее время на данном участке дороги плохая видимость из-за снежной пурги. «Работники дорожно-эксплуатационного предприятия (ДЭП) № 960 проводят очистку участка с помощью спецтехники. Министерство призывает водителей, совершающих дальние поездки, учитывать погодные условия и строго соблюдать Правила дорожного движения», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324136/
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