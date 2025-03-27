По факту вымогательства взятки задержан бывший следователь

По факту вымогательства взятки пойман с поличным после получения денежных средств бывший следователь УВД Свердловского УВД Бишкека. Ранее он был отстранен от должности и находился в распоряжении кадров органов внутренних дел.

Бывший следователь ОВД старший лейтенант милиции Ч.Н.Н. (отстранен от службы) в корыстных целях и личного обогащения ввел в заблуждение гражданку Ш.А., якобы он расследует уголовное дело, в рамках которого угрожал ей привлечением к уголовной ответственности. Для положительного решения данного вопроса Ч.Н.Н. требовал у гражданки Ш.А. денежные средства в размере $2 тысяч 500.

20 марта в рамках возбужденного уголовного дела по статье 343 Уголовного кодекса КР (вымогательство взятки) после перевода части денежных средств на электронный кошелек в размере 165 тысяч сомов Ч.Н.Н. пойман с поличным и водворен в СИЗО-1.

Ранее в отношении указанного следователя ранее ГУВД Бишкека были возбуждены уголовные дела по статьям 209, 379 и 337 Уголовного кодекса КР (подделка документов, злоупотребление должностным положением, мошенничество), и он был временно отстранен от занимаемой должности.