На границе США в 2025 году конфисковали больше куриных яиц, чем наркотиков

Данные Таможенной и пограничной службы США (CBP) показывают, что в 2025 финансовом году на границах США изъяли значительно больше яичных продуктов, чем мощного синтетического опиоида фентанила. Это происходит на фоне продолжающейся эпидемии птичьего гриппа, которая наносит ущерб поставкам яиц в США, сообщило CBS news.

Согласно данным Погранслужбы, в 2025 финансовом году зарегистрировали 413 случаев изъятия наркотиков, связанных с фентанилом. При этом в декабре, январе и феврале количество изъятий фентанила было меньше, чем в те же месяцы 2024-го.

В то же время, по данным CBP, с начала 2025 финансового года зарегистрировали 5 тысяч 572 случая перехвата яичных продуктов. За весь 2024-й зафиксировали около 16 тысяч таких задержаний. В феврале полевой офис агентства в Сан-Диего сообщил об увеличении перехватов куриных яиц на 158 процентов по сравнению с 2024 финансовым годом.

Рост перехватов куриных яиц происходит на фоне того, как США продолжают бороться со вспышкой птичьего гриппа, которая опустошила птицеводческую отрасль и вызвала резкий рост цен на яйца и их дефицит в некоторых магазинах.

Согласно службе инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США, большинство яиц и яичных продуктов запрещено ввозить в США из стран, пострадавших от определенных птичьих болезней, включая высокопатогенный птичий грипп, также известный как птичий грипп, и вирус Ньюкасла. Информация о статусе стран по этим заболеваниям доступна в интернете.

Исключения допускаются только для продуктов в коммерческой упаковке и с этикеткой, приготовленных и непортящихся пищевых продуктов в закрытой упаковке, или для вареных яиц или яичных продуктов, прошедших инспекцию агентами.

Министерство сельского хозяйства США заявляет, что свежие или консервированные яйца из стран, не имеющих перечисленных заболеваний, будут допущены в США, если у путешественников есть документы, подтверждающие страну происхождения продукта, такие как этикетки на упаковке, подтверждение поездки, пункт отправления рейса или чеки.