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Общество

США потратят $1 миллиард на преодоление дефицита куриных яиц

Министерство сельского хозяйства США объявило о выделении $1 миллиарда на борьбу с острым дефицитом куриных яиц в стране. Об этом сообщает DW в своем Telegram-канале.

Цены на этот продукт питания выросли более чем на 50 процентов из-за масштабной эпидемии птичьего гриппа, охватившей американские птицефермы с 2022 года. 

Эпидемия привела к массовому уничтожению поголовья кур-несушек. В Соединенных Штатах действует запрет на применение иностранной вакцины против птичьего гриппа. Поэтому единственным способом борьбы с болезнью остается уничтожение всей птицы на ферме даже при выявлении единичного случая заражения.

Выделенные средства распределят следующим образом: $500 миллионов пойдет на предотвращение новых вспышек заболевания, $400 миллионов предназначено для компенсации убытков фермерам и $100 миллионов направят на исследования, связанные с разработкой вакцины от птичьего гриппа.

В качестве временной меры для стабилизации ситуации на рынке США планируют начать массовые закупки куриных яиц за рубежом.

Президент Дональд Трамп назвал ситуацию с куриными яйцами «катастрофой» и подчеркнул, что решение этой проблемы является для него приоритетным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321290/
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