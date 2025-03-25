Был утерян паспорт. Учитель из КР прокомментировала расследование украинских СМИ

Алымкан Аширалиева, которая стала фигурантом расследования украинских СМИ, уверяет, что все указанное в их материале — ложь. В беседе с журналистом 24.kg учитель рассказала, что накануне, 24 марта, ей начали звонить знакомые и расспрашивать о компаниях, которые она якобы выкупила.

Напомним, украинское издание «Суспільне Новини» опубликовало расследование, в котором говорится, что многодетная женщина из села 1 Мая Таласской области Кыргызстана, которая работает школьным педагогом, за последние полгода скупила более 50 украинских фирм.

Автор материала Ярослава Примак уверяет в своем материале, что многие приобретенные кыргызстанкой компании были неприбыльны, с долгами или в последнее время не работали. Некоторые из них фигурируют в уголовных делах. Среди них есть даже одна из фирм подозреваемого в государственной измене экс-депутата Рады Вадима Рабиновича.

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«Вчера вечером мне начали звонить друзья и знакомые и спрашивать, в каких компаниях я работаю. Я была в шоке от таких вопросов. Попросила отправить мне ссылку на эту новость. Увидела статью, у меня поднялось давление, всю ночь не могла уснуть», — рассказывает Алымкан Аширалиева.

С учителем также связались сотрудники ГКНБ, которые задавали вопросы о ее причастности к украинским предприятиям, о том, когда она в последний раз покидала страну и теряла ли документы.

«За границей первый и последний раз я была в туре с коллегами в Ташкенте в 2022 году. Мы туда поехали на автобусе. Я не то, что в другие страны, я на самолет ни разу не садилась. В этой статье показали фото моего загранпаспорта, но его я никому не отправляла. Я знаю, что это мошенники, но все равно неприятно видеть себя в такого рода статье. Сегодня я поеду в ГКНБ и напишу заявление», — добавила женщина.

Самое главное — Алымкан Аширалиева не может найти свой загранпаспорт с января 2025-го.

По словам педагога, во время уборки в доме перебирала документы, где не оказалось ее заграничного паспорта. Об этом она также собирается заявить в ГКНБ.

Для чего могут такое делать?

Эксперт Центра противодействия коррупции Антонина Волкотруб рассказала расследователям, что с помощью перерегистрации могут «топить» проблемные фирмы.

«Есть такая услуга: когда у тебя уголовное производство висит или не подавалась отчетность, но ты хочешь избавиться от конторы, — просто «продаешь» ее. За это еще и деньги платишь. А дальше «новые» владельцы уже с ней гребутся. Иностранцев (новых владельцев проблемной компании) никто искать не будет. Это просто классика, чтобы «утопить» фирму», — рассказала она.

Адвокат Miller Law Firm Анна Калинчук сказала, что сейчас в Украине активно применяют процедуру субсидиарной ответственности. Если фирмой владеет иностранец, это усложняет судебный процесс и выполнение решения суда — если компания имеет обязательства, но не может их выполнить и объявляет себя банкротом. Таким образом владельцы предприятий могут уклоняться от ответственности или от выполнения обязательств, считает она.

«Суспільне» отмечает, что для регистрации компании на иностранца необязательно его физическое присутствие — достаточно нотариальной доверенности на представителя.