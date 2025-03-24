Учитель из Кыргызстана купила более 50 компаний в Украине: расследование

Гражданка Кыргызстана Алимкан Аширалиева за последние полгода скупила более 50 компаний в Украине. Расследование опубликовано на сайте «Суспільне Новини».

Фото из расследования украинских журналистов. Гражданка КР Алимкан Аширалиева за последние полгода скупила более 50 компаний в Украине, утверждают расследователи

В материале отмечается, что многие фирмы были неприбыльны, с долгами или в последнее время не осуществляли деятельность. Некоторые из них также фигурируют в уголовных делах.

Кыргызстанка приобрела даже одну из компаний подозреваемого в государственной измене экс-депутата Рады Вадима Рабиновича.

В расследовании указывается, что Алимкан Аширалиева — 44-летняя многодетная мать из отдаленного кыргызского села в Таласской области, где работает учителем в местной школе.

Журналисты обратили внимание на эту женщину во время работы над материалом о закупках государственного предприятия «Селидовуголь». Они решили ее найти, а заодно и двух ее представителей, официально помогающих гражданке КР скупать бизнес в Украине.



По данным аналитической системы YouControl, Алимкан Аширалиева 26 июня прошлого года стала владелицей и директором одесского общества «Бласт и Ко». ООО сразу же переименовали в «Росарио Эстер Систем 2024» и перерегистрировали его в Киеве.

Данная фирма до июня 2024-го принадлежала жителю Черноморска Сергею Касперовичу. Основной вид деятельности общества — канализация, отвод и очистка сточных вод.

По информации YouControl, в течение 2022-2023 годов «Бласт и Ко» не имело доходов, убытки за 2023-й составили почти 5 миллионов гривен, кредиторская задолженность на конец 2023 года — почти 34 миллиона гривен.

Сергей Касперович отказался рассказывать, как установил связь с кыргызстанкой, которой продал товарищество. Сказал лишь, что в Одессе более 125 национальностей и он не смотрит, кто иностранец, а кто нет. Уверял, что покупателя нашел в Одессе и не помнит, помогал ли кто-то ему с продажей.

«Это коммерческая тайна», — ответил он на вопрос, почему решил продать общество.

По данным системы ClarityProject, по официальному адресу «Бласт и Ко» зарегистрировано 1 тысяча 316 субъектов хозяйствования. Из них девять принадлежат Алимкан Аширалиевой. И, как показывает система YouControl, все фирмы имеют один и тот же контактный номер телефона, который пока не обслуживается.

Такое количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов в небольшом помещении на улице Бориспольской, 9 в Киеве свидетельствует о том, что это помещение — место массовой регистрации. Компании, перешедшие в собственность гражданки КР и перерегистрировавшиеся на Бориспольскую, 9, между собой не связаны. Основная деятельность была разной: от торговли до строительства или производства молока.

Одной из последних фирм, которую зарегистрировали на Алимкан Аширалиеву, является «Лайф Смайл» из Дубны Ровенской области. В декабре 2024-го общество перерегистрировали на улице Мечникова, 2 в Киеве — в бизнес-центре «Парус», который недавно принадлежал народному депутату от ОПЗЖ Вадиму Столару. Затем «прописали» на улице Бориспольской, 9.

По состоянию на 18 марта 2025 года гражданка Кыргызстана указана основательницей и конечной бенефициарной владелицей 54 субъектов хозяйствования в Украине, один из которых прекратил деятельность, а один находится в состоянии банкротства.

Еще одно общество женщина перепродала гражданке Казахстана.

Практически всем обществам дали новые названия, части — другую деятельность. Кыргызстанка указана руководителем в 51 обществе.

Большинство из приобретенных обществ зарегистрировано в Украине до февраля 2022-го. Но 11 фирм создали в прошлом году — и через несколько месяцев продали иностранцы.

Преимущественно уставные капиталы обществ невелики, но есть и такие, размер которых достигает нескольких десятков миллионов гривен.