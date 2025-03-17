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Происшествия

В Бишкеке в частной клинике девочке вырезали молочную железу. Она скончалась

В Бишкеке в частной клинике девочке вырезали молочную железу. Она скончалась. Об этом на заседании парламентского комитета сообщила депутат Айсулуу Мамашова.

По ее словам, на имя нардепа поступило обращение.

«В частной клинике «Аманат» врач Фархад Виндиза провел операцию 15-летней девочке. Он сделал обследование и решил, что у нее якобы рак молочной железы. Медик вырезал молочную железу, когда у пациентки был абсолютно другой вид онкологии. После того как он провел операцию, у подростка начало ухудшаться состояние, она умерла. За несколько дней до смерти девочка попала в детскую онкологию, и там врачи выявили, что ей неправильно был поставлен диагноз», — сказала Айсулуу Мамашова.

Она отметила, что сегодня стало очень много горе-врачей в частных медцентрах. И попросила лишить лицензии вышеупомянутого онколога.

Напомним, врач Фархад Виндиза ранее также упоминался в скандальных инцидентах. В июле 2022 года гражданские активисты вместе с Альянсом по репродуктивному здоровью обратились в Медицинский профсоюз и к ректору Кыргызской государственной медицинской академии Индире Кудайбергеновой с просьбой дать профессиональную и этическую оценку деятельности онколога.

Тогда Фархад Виндиза на своей странице в соцсети Х написал, что 29-летняя пациентка с тремя детьми обратилась к нему с просьбой удалить матку и придатки из страха онкологического заболевания, связанного с наследственностью. Он потребовал согласия мужа. Этот твит вызвал широкий общественный резонанс. Активисты были возмущены неэтичным поведением врача. Позже с ним провели беседу.

Кроме того, в конце 2021-го Фархад Виндиза был вынужден уволиться из Московского научно-исследовательского онкологического института после грубых высказываний в микроблоге Х о незамужних и бездетных коллегах-женщинах.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323076/
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