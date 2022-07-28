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Общество

Просила удалить матку. С онкологом, допустившим некорректность, провели беседу

С онкологом Фархадом Виндизой, опубликовавшим твит о пациентке, которая просила удалить матку, провели беседу. Об этом 24.kg сообщила ректор Кыргызской государственной медицинской академии Индира Кудайбергенова.

По ее словам, доктор продолжит работать.

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Индира Кудайбергенова отметила, что молодые специалисты всегда могут обратиться за советом или с интересующим вопросом к старшим наставникам.

Ранее гражданские активисты вместе с Альянсом по репродуктивному здоровью обратились в Медицинский профсоюз Кыргызстана и КГМА, где работает Фархад Виндиза, с просьбой дать профессиональную и этическую оценку деятельности онколога. Авторы письма возмутились неэтичным поведением врача в соцсетях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240836/
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