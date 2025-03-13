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Происшествия

Обвиняемый в жестоком убийстве Айжан Алыкуловой приговорен к 15 годам тюрьмы

Обвиняемый в жестоком убийстве Айжан Алыкуловой приговорен к 15 годам тюрьмы. Сегодня Первомайский райсуд Бишкека вынес приговор подсудимому Кириллу Дамирову, признав его виновным в совершении жестокого преступления.

Напомним, 39-летнюю Айжан Алыкулову нашли мертвой в ее квартире в Бишкеке в феврале 2024 года. Единственным подозреваемым, по версии следствия, стал ее бывший жених Кирилл Дамиров.

По словам адвокатов, женщину били кулаками и ногами по лицу, голове, ребрам, душили и таскали за волосы. На теле убитой было множество травм. Причиной смерти стал отек мозга.

У Айжан Алыкуловой остался 13-летний сын.

Ранее адвокат семьи погибшей Индира Саутова отмечала, что обвиняемый, вероятно, осознавал — травмы, которые он наносит по жизненно важным органам, могут привести к летальному исходу.

Кирилл Дамиров признал вину частично, в своем последнем слове на процессе он попросил прощения у семьи Айжан Алыкуловой.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322675/
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