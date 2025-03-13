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Происшествия

Смерть игрока на кок бору. Задержаны его противник и судья матча

По факту смерти Мирлана Сраждинова милиция задержала игрока — 29-летнего А.Ч. и судью матча — 42-летнего Ш.У. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.


Напомним, что накануне, 12 марта, в селе Кожомкул (Военно-Антоновка) во время матча по кок бору скончался 44-летний игрок Мирлан Сраждинов. Он наклонился, пытаясь поднять тушу с земли, и в этот момент в него врезалась лошадь другого игрока.

В Центре экстренной медицины столицы 24.kg сообщили, что мужчина скончался до приезда медиков. У него была открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, открытый перелом лобной кости, травма правого глаза с выдавливанием содержимого, закрытые переломы носа и верхней челюсти.

Спортивное мероприятие организовала Федерацией национальных игр кок бору.

Инцидент произошел во время встречи команд «Борулу» из Сокулука и «Буркут» из Оша.

Возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Назначены необходимые экспертизы. Оба задержанных водворены в ИВС ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322620/
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