В результате землетрясения в городе Ош пострадали 18 школ и 11 детских садов

В результате землетрясения в Оше в зданиях 18 школ 11 детских садов образовались трещины. Об этом журналистам сообщил главный специалист Ошского городского управления образования Абдыкалык Акжолов.

По его словам, трещины зафиксированы в коридорах, столовых, а также в некоторых учебных классах. Есть фотоотчеты. О повреждениях информация предоставлена и Министерству чрезвычайных ситуаций.

В пресс-службе же МЧС рассказали, что в результате землетрясения в жилом доме села Мады Кара-Суйского района Ошской области зафиксировано обрушение внутренней перегородки из сырцового кирпича. Дом в целом не пострадал. Среди жильцов пострадавших нет.

Комиссия Гражданской защиты проводит проверку жилых домов и социальных объектов в айыльных аймаках Жоош, Датка и Баш-Булак.

Напомним, сегодня в 9.11 в Оше и одноименной области зарегистрировали землетрясение силой 5 баллов. Интенсивность толчков составила: