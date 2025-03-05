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Происшествия

В Бишкеке пятерых парней обвинили в изнасиловании девушки

В Бишкеке оперативники задержали пятерых парней по подозрению в изнасиловании девушки. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.  

В ночь на 28 февраля в одном из увеселительных заведений столицы пятеро парней, применив силу, против воли выволокли оттуда девушку, посадили в авто, вывезли за город, где изнасиловали. Она написала заявление в милицию. Возбуждено дело по статье «Изнасилование» УК КР. 

Оперативники УВД Свердловского района установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались трое 25-летних и двое 24-летних парней. Их водворили в ИВС. Следствие продолжается. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321786/
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