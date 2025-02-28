Суд оштрафовал экс-начальника УМС мэрии города Ош на 1 миллион сомов

Ошский городской суд оштрафовал экс-начальника УМС мэрии Оша Алтынбека Пирматова на 1 миллион сомов и отпустил из-под стражи. Об этом 24.kg сообщили в областном суде.

Бывшего чиновника признали виновным в злоупотреблении должностным положением (статья 337 УК КР). Мера пресечения в отношении Алтынбека Пирматова в виде заключения под стражу заменена подпиской о невыезде.

Фото из интернета. Алтынбек Пирматов

Напомним, 2 декабря 2024 года ГКНБ сообщил о задержании начальника УМС муниципалитета южной столицы Алтынбека Пирматова по факту незаконной выдачи земельного участка на селеотводном канале бывшему депутату Ошского горкенеша.

«В ходе расследования установлено, что начальник УМС П.А.А. в бытность заведующим отделом градостроительства и муниципальной собственности мэрии способствовал экс-депутату Ошского горкенеша И.А.Ш. в организации фиктивного аукциона для последующей выдачи земельных участков на селеотводном канале в частную собственность», — отмечали в госкомитете.