В Караколе иностранец на сноуборде столкнулся с приятелем и скончался

На горнолыжной базе «Каракол» погиб турист. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Инцидент произошел накануне, 27 февраля, на горнолыжном спуске.

В милицию сообщили о несчастном случае. На место сразу же прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что 43-летний гражданин Казахстана спускался на сноуборде и столкнулся со своим приятелем. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Факт зарегистрирован в Журнале учета информации ОВД Ак-Суйского района. Назначены все необходимые экспертизы, выясняются обстоятельства инцидента.