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Происшествия

В ДТП с блогером Манасом Эгембердиевым погиб 17-летний парень

В Бишкеке в результате ДТП погиб 17-летний парень. Об этом корреспонденту 24.kg сообщил родной брат погибшего.  

ДТП произошло в ночь на 25 февраля на Южной магистрали. Автомобиль BMW ехал по магистрали и на пересечении с улицей Асылкеч врезался в скутер, который поворачивал на магистраль. От полученных травм 17-летний парень скончался до приезда скорой.

По словам брата погибшего, за рулем авто был известный блогер и бизнесмен Манас Эгембердиев, который на момент ДТП якобы ехал на большой скорости. 

Брат погибшего считает, что парня могли спасти, если бы медики прибыли быстро. По словам мужчины, скорую они ждали около часа.

Кроме этого, собеседник выразил подозрение, что блогер, находившийся за рулем, пытается избежать наказания.

В пресс-службе УПСМ рассказали 24.kg, что, согласно результатам экспертизы, водитель BMW на момент ДТП был трезв.

Все собранные материалы переданы в следственную службу. Машину поставили на штрафстоянку, но водитель еще не водворен в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321358/
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