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Происшествия

Очередной суицид. В селе Буденовка повесился 17-летний школьник

В селе Буденовка повесился 17-летний школьник. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, 24 февраля в дежурную часть Иссык-Атинского РОВД поступило сообщение о том, что в Буденовке во дворе дома по улице Бекназарова К.М., 2008 года рождения, совершил суицид — он повесился.

Уточняется, что при проведении проверки насильственных повреждений на теле не найдено. Милиция проводит проверку, назначены несколько видов экспертиз.

Известно, что мальчик — ученик школы в селе Кенеш.

Напомним, на днях в Токмаке в спальной комнате своего дома найден повешенным ученик школы № 2. Он, по данным милиции, совершил суицид.

Ранее сообщалось, что в спортзале Барскоонской сельской школы повесилась 17-летняя ученица.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321086/
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