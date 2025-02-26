Очередной суицид. В селе Буденовка повесился 17-летний школьник

В селе Буденовка повесился 17-летний школьник. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, 24 февраля в дежурную часть Иссык-Атинского РОВД поступило сообщение о том, что в Буденовке во дворе дома по улице Бекназарова К.М., 2008 года рождения, совершил суицид — он повесился.

Уточняется, что при проведении проверки насильственных повреждений на теле не найдено. Милиция проводит проверку, назначены несколько видов экспертиз.

Известно, что мальчик — ученик школы в селе Кенеш.

Напомним, на днях в Токмаке в спальной комнате своего дома найден повешенным ученик школы № 2. Он, по данным милиции, совершил суицид.

Ранее сообщалось, что в спортзале Барскоонской сельской школы повесилась 17-летняя ученица.